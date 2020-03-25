Rio Tinto приостанавливает деятельность в ЮАР и Канаде Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британская Rio Tinto Group из-за распространения нового коронавируса приостанавливает деятельность в ЮАР и Канаде, сообщается в пресс-релизе компании.



"В соответствии с директивой правительства, направленной на сдерживание распространения COVID-19, Rio Tinto свернет производство Richards Bay Minerals (RBM) в ЮАР. В результате вся горнодобывающая деятельность RBM будет приостановлена к полуночи четверга, 26 марта, на 21 день", — говорится в сообщении.



Richards Bay Minerals занимается добычей титановых минералов и производит диоксид титана, рутил, циркон и чугун.



Также будут затронуты канадские мощности компании, включая перешедшие к ней после приобретения Alcan.



Компания обращает внимание на то, что хотя правительство Квебека и определило алюминиевый и горнодобывающий сектор как основные отрасли промышленности, они должны снизить свою деловую активность до минимума.



"О любом влиянии на производственные показатели будет сообщено рынку в надлежащее время", — добавляет Rio Tinto.



Канадские операции Rio включают хаб Saguenay-Lac-Saint-Jean, объединяющий глиноземный завод, четыре алюминиевых завода, шесть гидроэлектростанций и объекты инфраструктуры. На него приходится половина всего выпуска алюминия Rio Tinto (1,26 млн тонн алюминия и 1,52 млн тонн глинозема). Другой актив, алюминиевый завод BC Works выпускает около 385 тыс. тонн алюминия.



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