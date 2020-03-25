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Китайская алюминиевая группа продает электростанции

25.03.20 10:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская корпорация Hongqiao Group, крупнейший производитель алюминия в мире, заключила соглашение о продаже угольных энергоблоков совокупной установленной мощностью 1320 МВт компании Shandong Guoxu New Energy за 3 млрд юаней (422 млн долл.). Сделку планируется закрыть к концу февраля 2021 г.

В настоящее время мощности Hongqiao по выплавке первичного алюминия составляют около 6,5 млн т в год. Все предприятия расположены в провинции Шаньдун на востоке страны и снабжаются электроэнергией от каптивных угольных электростанций.

Однако компания в соответствии с настоятельными рекомендациями правительства страны по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха приняла решение о частичном перебазировании мощностей в южную провинцию Юньнань, где рассчитывает получать электроэнергию от местных гидроэлектростанций. Первая очередь проекта Hongqiao по строительству алюминиевого комплекса производительностью 2 млн. т в год в Юньнани должна быть завершена к концу 2020 г.

Совокупные мощности китайских ГЭС на начало 2020 г. составляли 352 ГВт. В 2019 г. они увеличились на 8,54 ГВт, из которых 3,92 ГВт пришлось на провинцию Юньнань.

МинПром

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