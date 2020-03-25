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Автозаводы в РФ останавливаются из-за коронавируса

25.03.20 09:38
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Впервые в России автозаводы массово останавливают работу — из-за последствий коронавируса. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Сразу два автоконцерна — PSA и Volkswagen — приостановят производство в РФ из-за нехватки компонентов на фоне коронавируса. Собственная площадка VW в Калуге, а также контрактная сборка моделей Skoda на мощностях группы ГАЗ Олега Дерипаски будет приостановлена с 30 марта по 10 апреля. Сотрудникам в этот период, который квалифицируется как простой, будут выплачиваться зарплаты. Аналогичная ситуация у калужской площадки "ПСМА Рус" (выпускает автомобили брендов PSA — Peugeot, Citroen, Opel, а также Mitsubishi), где простой будет длиться с 1 по 3 апреля, а с 6 по 10 апреля включительно сотрудники будут находиться в оплачиваемом отпуске.

Калужская область — один из крупнейших российских автокластеров. Кроме PSA и Volkswagen, в регионе работает завод Volvo Trucks. "В связи с распространением коронавируса и нарушением цепочек поставок на завод в Калуге мы рассматриваем несколько сценариев дальнейшего развития событий, одним из которых может стать приостановка производства. Какой из сценариев будет реализован, станет понятно в ближайшее время",— заявили в компании.

Остановка других производств иностранных концернов в РФ — вопрос нескольких недель, говорят источники издания.

Среди потенциальных кандидатов ряд источников называет BMW, которые собираются на калининградском "Автоторе" и имеют небольшой запас комплектующих, и Renault. Хотя у французского концерна в среднем достаточно высокая локализация, проблемы могут возникнуть по отдельным моделям, считает собеседник издания. Проблемы возникнут и у Mercedes-Benz. В Daimler будущие риски не комментируют, но говорят, что сейчас московский завод работает в соответствии с планом.

"Автотор" уже сообщал о перебоях в поставках компонентов. Помимо BMW, на заводе собираются ряд моделей Kia и Hyundai.

МинПром



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