Российский ММК увеличит экспортные поставки Российский ММК намерен перенаправить часть продукции на экспортные рынки и в настоящее время реализует проекты по ремонту оборудования, снижая объёмы производства. Об этом говорится в сообщении компании.



"Коронавирусная инфекция оказывает влияние на всю мировую экономику. В связи с этим менеджмент компании провёл оценку её потенциального влияния на показатели деятельности, основанную на доступной на текущий момент информации о макроэкономической ситуации в России и мире....В пиковый момент распространения коронавирусной инфекции и снижения деловой активности, группа ММК проводит ремонтные работы оборудования с плановым снижением объёмов производства", - говорится в сообщении.



Компания отмечает, что в настоящий момент критического влияния на реализацию продукции на основных рынках сбыта компании не наблюдается. Тем не менее, негативная ситуация с развитием пандемии может отрицательно сказаться как на мировой деловой активности, так и на деловой активности внутри РФ.



ММК прогнозирует, что цены на металлопродукцию на внутреннем рынке в течение ближайших 2-3 месяцев будут стремиться к экспортному паритету, нормализуя премию внутреннего рынка. Все сырьевые ресурсы взяты компанией на особый контроль и отслеживаются как с учётом их потребления в производстве, так и с учётом складских запасов.



"На текущий момент руководство оценивает влияние неблагоприятной эпидемиологической обстановки на инвестпроекты, реализуемые в 2020 году, как минимальное. ММК внимательно следит за развитием ситуации и полностью готова принимать меры для минимизации рисков, тем не менее нельзя исключать негативного влияния пандемии на экономическую активность, цены на сырьевые ресурсы и металлопродукцию в ряде регионов мира", - говорится в сообщении.



МинПром



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