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Курс гривны на межбанке стабилизировался

25.03.20 08:59 , Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) во вторник впервые с 10 марта не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке по продаже валюты, сообщил регулятор на своей странице в Facebook.

"Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28,0 грн/долл.", – говорится в сообщении.

Нацбанк также сообщил, что проблема с отсутствием наличной валюты в банках постепенно решается – ближайшие дни в Украину поступит большая партия наличных долларов, которые регулятор обменяет на безналичные.

Как сообщалось, в понедельник, 23 марта центробанк продал на межбанке в поддержку гривни 50 млн долл.

Согласно данным Нацбанка, на прошлой регулятор купил на межбанке 50 млн долл., а продал 1,088 млрд долл. В частности, в понедельник Нацбанк продал 238 млн долл., во вторник – 300 млн долл., в среду и в четверг – по 200 млн долл. и в пятницу купил 50 млн долл. и продал 150 млн долл.

В целом с начала года, с учетом вторника, 24 марта, Нацбанк купил в резервы 1,28 млрд долл., а продал 2,72 млрд долл., свидетельствуют его данные.

Как сообщалось, с 10 по 19 марта курс гривни на межбанке упал с 24,995 грн/долл. до 27,845 грн/долл., и, после укрепления по итогам торгов 20 марта до 27,5 грн/долл., курс начал снова снижаться и 24 марта достиг 27,955 грн/долл.. Вечером во вторник на наличном рынке курс нацвалюты составил 27,51-28,30 грн/долл. (купля-продажа), на "сером" – 27,98-28,13 грн/долл.

МинПром

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