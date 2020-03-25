Американцам надоело сидеть на карантине - Трамп Президент США Дональд Трамп считает, что гражданам страны следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус.



"Нам нужно вернуться к работе", - сказал Трамп, выступая во вторник в эфире телеканала Fox News.



"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", - отметил он.



Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".



По словам Трампа, США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".



"Люди не хотят быть запертыми в доме или в квартире", - сказал он.



"Вы знаете, можно разрушить страну таким образом, прекращая работу в ней. У нас были лучшие экономические показатели в истории страны три недели назад, а потом неожиданно все пришлось остановить", - добавил президент.



МинПром

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