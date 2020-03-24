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Зеленский попросил дополнительной помощи у Китая

24.03.20 17:30 , Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с распространением коронавируса: необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, В.Зеленский поблагодарил за уже полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла.

Президент отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

"Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье принципиально важно", - сказал В.Зеленский в ходе встречи.

МинПром

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