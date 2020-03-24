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Зеленский попросил дополнительной помощи у Китая
24.03.20 17:30 , Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с распространением коронавируса: необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.
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