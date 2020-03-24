Кабмин внес в Раду законопроект о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".



Соответствующий правительственный законопроект №3260 зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады.



Согласно пояснительной записке к документу законопроект разработан с целью установления особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц, связанных признанием банка неплатежеспособным и его ликвидации.



Документом также предложено установить особенности обжалования решений Кабинета министров об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также запретить приостанавливать или прекращать начатые на основании таких решений процедуры.



В то же время законопроект урегулирует механизма возмещения убытков (взыскания ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб.



В частности, Кодекс административного судопроизводства предложено дополнить статьей №266-1, которой исключается восстановления работы признанных неплатежеспособными банков по решению суда, а также восстановление существовавшего ранее положения его акционеров.



При этом акционеры признанных неплатежеспособными банков на основании решений судом сохраняют право на возмещение причиненного ущерба исключительно в денежном виде.



К определению размера такого ущерба должна быть привлечена международно признанная аудиторская фирма, которая отвечает критериям определенным Национальным банком.



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