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Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару и евро

24.03.20 16:35 , Бизнес Цензор
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Национальный банк установил на среду, 25 марта, курс гривни на уровне 27,7728 грн/долл., укрепив его на 34 копейки. Об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 14 копеек – до 30,11 грн за евро.

Во вторник Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

Как сообщалось, накануне, 23 марта, Национальный банк сократил продажу валюты на межбанковском рынке до 50 млн долл., тогда как в предыдущие две недели она составляла 100-300 млн долл. в день.

Так, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 1,09 млрд долл., купив 50 млн долл.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл., при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

МинПром

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