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Роснефть решила возобновить поставки в Беларусь

24.03.20 16:24
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"Роснефть" решила возобновить поставки нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва. Информацию об этом подтвердил представитель российской нефтяной компании, передает РБК.

При этом представитель "Роснефти" утверждает, что поставки нефти начнутся на предлагавшихся ранее условиях.

"Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Беларусь принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", – сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до 15,7 долл. за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил орядок скидки.

МинПром

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