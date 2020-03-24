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ЭМСС сменила убыток на прибыль

24.03.20 15:21
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ПАО "Энергомашспецсталь", владельцем которого является российский "Атомэнергомаш" (энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом"), получило в 2019 году, по предварительным данным, чистую прибыль в размере 866,37 млн грн, тогда как в 2018 году чистый убыток составлял 293,62 млн грн.

Согласно обнародованной системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня общего собрания акционеров, намеченного на 23 апреля, к началу 2020 года непокрытый убыток ЭМСС составил 7 млрд 240 млн грн (годом ранее – 8 млрд 139 млн грн).

Как сообщалось, в 2018 году ЭМСС сократил убыток в 3,2 раза к предыдущему году.

Согласно публикации, полученную в 2019 году чистую прибыль акционеры планирует направить на погашение убытков прошлых лет. По данным компании, его активы за 2019 год выросли на 6,7%, составив 4 млрд 381 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность сократилась на 5,8% - до 360,28 млн грн.

Собственный капитал компании к началу текущего года составил "минус" 6 млрд 011 млн грн, уставный капитал – 100 млн грн. Текущие обязательства ЭМСС за прошлый год сократились на 8% - до 8 млрд 993 млн грн, долгосрочные почти не изменились и составили 1 млрд 398 млн грн.

На заводе на начало 2020 года работало 1,437 тыс. чел. – на 16 работников меньше, чем годом ранее. Согласно проекту решения собрания, в 2020 году предполагается произвести и реализовать продукцию не менее чем на 3 млрд 710 млн грн. План на 2019 год составлял 2 млрд 861 млн грн, однако факт еще не обнародован. Выплавку стали ЭМСС в прошлом году сократил на 4,8% - до 59 тыс. тонн.

Акционеры на собрании планируют, в частности, рассмотреть вопрос о прекращении полномочий действующего состава набсовета и выборах нового.

ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

МинПром


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