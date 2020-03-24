Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год Международный олимпийский комитет согласился отложить проведение Олимпийских игр–2020 в Токио из-за вспышки коронавируса. Как сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, речь идет о переносе на 2021 год.



"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года",— сообщили в МОК.



"Исходя из соображений, чтобы атлеты пришли к Олимпиаде в наилучшей форме, а для зрителей это были безопасные соревнования, мы предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить Олимпиаду примерно на год",— сказал Абэ.



Название Олимпиады в 2021 году останется прежним — "Токио-2020".



Ранее председатель оргкомитета Олимпиады Ёсиро Мори сообщал, что полная отмена Игр не рассматривается. При этом Абэ заявлял, что речь может идти только об отсрочке старта Игр, но никак не об их отмене.



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