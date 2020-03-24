Днепропетровщине нужно 280 млн грн для борьбы с коронавирусом Антикризисный штаб Днепропетровской ОГА объявил о первоочередной потребности для борьбы с эпидемией. Это – оборудование, средства защиты и материалы, которые необходимы сверх того, что уже профинансировано областным и городскими бюджетами. Объем этой первоочередной потребности оценивается в 280 млн грн., сообщает пресс-служба компании "Интерпайп".



Промышленная компания "Интерпайп" из этой суммы профинансирует по меньшей мере 35 млн грн в дополнение к 67 млн грн, ранее выделенным на закупку тестов и оборудования. Но усилий даже такого крупного бизнеса недостаточно для того, что полностью обеспечить потребности области с населением в 3,5 млн человек.



Днепропетровская областная государственная администрация и компания "Интерпайп" призывают бизнес оказать финансовую помощь либо непосредственно закупить необходимое оборудование, медикаменты для обеспечения области. Сегодня нужно быстро действовать, чтобы не допустить катастрофы. Подчеркивается, что важно сосредоточиться на закупке именно тех позиций, которые наиболее необходимы медикам в данный момент.



Для обеспечения области необходимо приобрести:

- Медицинские материалы и оборудование:

• 302 кислородных концентратора,

• 250 электроотсосов,

• 500 многофункциональных медицинских кроватей;

- Антисептические и дезинфицирующие средства:

• 4,6 тыс. флаконов антисептических средств для кожи,

• 1 тыс. таблетированных дезинфицирующих средств,

• 2,3 тыс. распылителей дез.средств,

- Средства защиты медперсонала:

• 184 тыс. изоляционных халатов,

• 255 тыс. костюмов биозащиты,

• 389,5 тыс. пар нитриловых перчаток,

• 455 тыс. респираторов,

• 8,6 тыс. защитных очков и щитков,

• 19,2 тыс. медицинских масок,

• 105,7 тыс. медицинских шапочек,

• 200 тыс. пар бахил,

• 104 тыс. медицинских фартуков.



Средства на закупку можно направить в благотворительный фонд "Відродження регіону", созданный по инициативе компании "Интепрайп" и Антикризисного штаба Днепропетровской области. Его задача – аккумулировать все ресурсы для противостояния коронавируса в нашем регионе.



Также можно самостоятельно закупить конкретное оборудование и материалы или оказать волонтерскую помощь Штаба, предварительно согласовав закупаемые позиции.



Отчеты о всех расходах и участии компаний Фонд будет регулярно публиковать на сайте, в социальных сетях и региональных медиа.



Ранее сообщалось, что областной бюджет Днепропетровской области, а также бюджеты городов Днепр и Кривой Рог выделили суммарно 265 млн на борьбу с эпидемией. Компания "Интерпайп" ранее выделила 67 млн грн на покупку тестов и аппаратов ИВЛ.



Благодворительный фонд "Відродження регіону":

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

МФО 305749

01033, Україна, м. Київ, вул.Жилянська, д. 32

ІПН 336686004022 св-во № 40377401

UA473057490000002600030437201



Контакты:

https://zadnipro.dp.ua/

https://www.facebook.com/za.dnipro/

zadnipro2020@gmail.com

Наталья Краснощек, +38 067 567 80 13



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