Цены на нефть превысили 28 долл. за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 28,06 долл. за баррель, что на 1,03 долл. (3,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом пишет Интерфакс.



Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,04 долл. (4,45%) - до 24,40 долл. за баррель.



Накануне ФРС США объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне 700 млрд долл.



Тем временем сенаторы-демократы повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США на сумму 2 трлн долл., настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.



Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к финальной договоренности. Об этом заявили в понедельник как министр финансов Стивен Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.



В то же время Barclays понизил прогноз нефтяных цен в этом году, пишут СМИ. Теперь банк ожидает, что цена Brent в среднем составит 31 долл. за баррель, WTI - 28 долл. за баррель, что на 12 долл. за баррель ниже предыдущего прогноза.



"Цены будут и дальше испытывать давление, пока ситуация с вирусом не начнет улучшаться, и, если эта рыночная тенденция продолжится, даже Саудовская Аравия и Россия не будут застрахованы от падения цен", - отмечают аналитики.



МинПром



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