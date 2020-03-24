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Цены на нефть превысили 28 долл. за баррель

24.03.20 14:10 , Интерфакс
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Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 28,06 долл. за баррель, что на 1,03 долл. (3,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом пишет Интерфакс.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,04 долл. (4,45%) - до 24,40 долл. за баррель.

Накануне ФРС США объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне 700 млрд долл.

Тем временем сенаторы-демократы повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США на сумму 2 трлн долл., настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к финальной договоренности. Об этом заявили в понедельник как министр финансов Стивен Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

В то же время Barclays понизил прогноз нефтяных цен в этом году, пишут СМИ. Теперь банк ожидает, что цена Brent в среднем составит 31 долл. за баррель, WTI - 28 долл. за баррель, что на 12 долл. за баррель ниже предыдущего прогноза.

"Цены будут и дальше испытывать давление, пока ситуация с вирусом не начнет улучшаться, и, если эта рыночная тенденция продолжится, даже Саудовская Аравия и Россия не будут застрахованы от падения цен", - отмечают аналитики.

МинПром

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