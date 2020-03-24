Volkswagen приостанавливает производство в РФ Российские заводы группы Volkswagen c 30 марта по 10 апреля приостановят производство из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов, сообщили в пресс-службе компании.



Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении автоконцерна. Уточняется, что на время простоя сотрудники будут получать зарплату согласно законодательству. "В настоящее время мы можем обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам", – сообщили в компании.



Ранее сообщалось, что из-за нехватки компонентов автоконцерн временно сокращает производство Skoda Rapid на заводе в Калуге. Он расположен в технопарке "Грабцево". На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей. На данный момент завод производит модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная мощность производства – 225 000 автомобилей в год, говорится на официальном сайте завода. В Нижнем Новгороде производятся автомобили Skoda моделей Octavia и Kodiaq. Мощность завода – 132 000 автомобилей в год.



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