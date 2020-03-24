Акции Европы активно растут на фоне замедления коронавируса в Италии Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно растут на торгах во вторник на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса в Италии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:58 по Киеву подскочил на 5,13% и составил 294,83 пункта.



Британский индекс FTSE 100 вырос на 4,4%, германский DAX - на 6,49%, французский CAC 40 - на 5,3%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали соответственно 6,72% и 4,79%.



Число новых случаев заражения и летальных исходов в Италии снижается два дня подряд, пишет MarketWatch. Тем не менее страна продолжает лидировать в Европе по числу заболевших и летальных исходов.



ФРС США сообщила в понедельник, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса.



Предпринятые Федрезервом меры, как ожидают в ЦБ, "будут оказывать поддержку широкому кругу рынков и институтов, тем самым поддерживая приток кредитов в экономику".



Статданные, опубликованные во вторник, показали, что сводный индекс PMI (индекс деловой активности) для еврозоны в марте упал до 31,4 пункта с 51,6 пункта в феврале, согласно предварительным данным.



Это худшее значение с июля 1998 года, когда начал фиксироваться показатель. Индикатор для сектора услуг рухнул до 28,4 пункта с 52,6 пункта в феврале.



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