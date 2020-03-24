Минфин Украины вновь отказался от размещения гривневых ОВГЗ Министерство финансов Украины 24 марта отказалось от проведения в этот день пяти выпусков гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через три, шесть и девять месяцев, а также через 16 и 22 месяца, которые оно анонсировало накануне.



Как указано в обновленном объявлении на сайте ведомства, Минфин выставит на аукционы в этот вторник только трехмесячные долларовые ОВГЗ и 14-мес. ОВГЗ в евро.



Неделей ранее ведомство также объявляло аукционы по продаже гривневых бумаг, однако затем отказалось от них, довольствовавшись лишь размещением долларовых девятимесячных облигаций на 71,6 млн долл. под 3,5% годовых.



Последний раз облигации в гривне и евро предлагались на аукционах 3 марта. Тогда Минфин разместил шестимесячные гривневые ОВГЗ на 1,03 млрд грн под средневзвешенную ставку 9,9% (отсечения – 10%) и ОВГЗ в евро на 201,3 млн евро под 2,22% (отсечения – 2,25%).



Ранее участники рынка предлагали Минфину в условиях нарастающего кризиса ограничиться предложением только коротких бумаг и поднять их ставку выше 10%, на которых ранее Минфин удерживал ее на аукционах, так как на вторичном рынке ставки по ним поднялись до 15-18% годовых и даже выше.



МинПром



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