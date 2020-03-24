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Испанская Acerinox приобретает германскую VDM Metals

24.03.20 12:52 , МеталлТорг.ру
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Согласно отчету Acerinox, ведущего мирового производителя стали в Испании, специализирующегося на производстве специальных никелевых сплавов и высококачественной нержавеющей стали, компания заключила соглашение о приобретении немецкой VDM Metals, получив одобрения от европейских, тайваньских и американских органов по вопросам конкуренции. Об этом сообщает Yieh.com.

Сумма сделки составила 532 млн евро, а Acerinox возьмет на себя долги в размере 57 млн евро. Соглашение было подписано Acerinox и Lindsay Goldberg Vogel, холдинговой компанией VDM Metals.

Ожидается, что приобретение позволит группе Acerinox увеличить свои чистые продажи и счета более чем на 20%.

МинПром

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