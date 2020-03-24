|
Испанская Acerinox приобретает германскую VDM Metals
24.03.20 12:52 , МеталлТорг.ру
печать
Согласно отчету Acerinox, ведущего мирового производителя стали в Испании, специализирующегося на производстве специальных никелевых сплавов и высококачественной нержавеющей стали, компания заключила соглашение о приобретении немецкой VDM Metals, получив одобрения от европейских, тайваньских и американских органов по вопросам конкуренции. Об этом сообщает Yieh.com.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
23.03.20