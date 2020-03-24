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Цены на железную руду в Китае упали на 6% за день

24.03.20 12:36 , МеталлТорг.ру
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В понедельник 23 марта цены на железную руду в Даляне упали на 6%, достигнув нижнего предела, что привело к еще одной интенсивной распродаже фьючерсов на черные металлы в Китае, поскольку более жесткие меры по сдерживанию пандемии коронавируса еще более омрачили глобальные экономические перспективы. Об этом пишет агентство Reuters.

Быстро распространяющийся коронавирус вызвал очередную волну прекращения бизнеса по всему миру, омрачая перспективы экономического подъема для крупнейшего производителя стали и экспортера Китая, где ежедневный подсчет новых инфекций уменьшился.

Наиболее торгуемый майский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже закрылся с дневным лимитом в 629 юаней (88,41 долл.) за тонну, самым низким с 9 марта. Фьючерсы на Сингапурскую биржу упали на 5,6% во второй половине дня.

"Быстрое распространение коронавируса в течение последних двух недель, повсеместное закрытие бизнеса и беспрецедентные ограничения на социальное взаимодействие приведут к сильному удару по глобальной экономической активности в этом году", - говорится в сообщении Moody's Investors Service.

Фьючерсы на китайскую сталь также упали, несмотря на признаки локального роста спроса: внутренние запасы стальной продукции снизились на 4,8% еженедельно и составили 37,05 млн тонн по состоянию на четверг, по данным Mysteel, отмечая первое падение с 19 декабря.

Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае упали на 3%, на г/к прокат – на 3,7% и на нержавеющую сталь – на 1,4%.

Фьючерсы на коксующийся уголь упали на 1,6%, а кокс потерял 1.8%.

Спотовые цены на железную руду с Fe 62% на пятницу составили 90 долл. за тонну, что не так далеко от мартовского пика в 92,50 долл. за тонну, сообщает SteelHome.

МинПром


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