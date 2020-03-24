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АМКР предупреждает, что ЧП может обернуться социальной катастрофой

24.03.20 12:27
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Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" выражает обеспокоенность возможным введением чрезвычайного положения в стране.

"Это решение может быть принято уже в самое ближайшее время в результате внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Бизнес-сообщество, в свою очередь, настаивает, что в острых кризисных условиях необходим взвешенный анализ, учитывая тот факт, что у Украины нет возможности запуска специальных программ поддержки экономики, как это делают страны Европейского Союза", - говорится в заявлении.

АМКР сообщает, что у компании есть информация, что правительство рассматривает возможность создания перечня индустрий, которым будет запрещено работать в условиях чрезвычайного положения.

"Однако если остановить работу большинства крупных предприятий в стране, лишить бизнес каналов сбыта, - это обернется социальной катастрофой, - подчеркивается в заявлении. – Миллионы украинцев рискуют быстро потерять работу, а бюджет - большую часть доходов. Социальные последствия потери доходов и средств к существованию у тысяч людей – очевидны, это может существенно усугубить ситуацию параллельно с эпидемией".

Советник генерального директора по вопросам взаимодействия с государственными органами Владимир Ткаченко выразил уверенность, что при разработке предупреждающих мер против COVID-19 на государственном уровне было бы неправильно лишь копировать практики США либо других стран мира, не учитывая внутреннюю ситуацию в Украине и базовые различия экономик.

"Если государство резко приостановит работу определенных индустрий, которые ранее эффективно поддерживали украинскую экономику, - это очень быстро ощутит на себе вся страна. Так, украинская металлургия практически полностью базируется на переработке собственной железной руды. Если прекратить добычу железной руды в условиях чрезвычайного положения, - параллельно остановится и металлургия. Также наше предприятие не сможет работать без импортируемого угля, от которого мы полностью зависимы. Остановка коксовых батарей из-за отсутствия угля приведет к их необратимому разрушению. Эти логические цепочки очевидны, и такие примеры можно продолжать. Поэтому мы очень надеемся на взвешенные решения правительства, которые позволят стабильно работать украинской металлургии – ключевой отрасли для экономики", - заявил В.Ткаченко.

В сообщении также подчеркивается, что АМКР обеспечивает социальную защиту всех своих сотрудников и оказывает необходимую помощь городу, в котором работает. На предприятии выразили уверенность, что государство обязано не допустить остановки предприятий и совместно с бизнес-сообществом разработать стратегию уменьшения негативных последствий пандемии на экономику.

МинПром

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