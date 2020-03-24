Международный банк реконструкции и развития может дать Украине 500 млн долл. кредита Международный банк реконструкции и развития (МБРР) из группы Всемирного банка может выделить Украине 500 млн долл. кредитных средств на поддержку госбюджета в условиях карантина, введенного украинскими властями с целью недопущения массового распространения коронавируса в стране.



Об этом заявила генеральный директор Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина в ходе видеоконференции.



"Мы будем и дальше искать другие инструменты для того, чтобы поддерживать не только наших клиентов, но и частный сектор в целом. Наши коллеги из Международного банка реконструкции и развития сейчас находятся в переговорах по поводу выделения 500 миллионов кредита для поддержания бюджета Украины, и в дополнение к этому ведутся переговоры о несколькомиллионном специальном финансировании, которое пойдет на борьбу с коронавирусом", - сказала Е.Волошина.



Она также добавила, что из-за коронавируса и введения ограничительных мер больше всего пострадает малый бизнес, особенно из сферы услуг. "Потому что никто не понимает, как надолго затянется приостановка деятельности этого бизнеса", - подытожила генеральный директор IFC.



Вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина на сегодняшний день имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года.



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