Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Карантин в Украине увеличил продажи новых авто

24.03.20 17:47
печать
размер текста:

В течение первой карантинной недели – с 16 по 22 марта – операторы автомобильного рынка зафиксировали рост продаж новых автомобилей в среднем на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Об этом написал гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий в Facebook.

"Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов, общий ажиотаж и слухи о будущем дефиците автомобилей. На этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%", – сообщил он.

О.Омельницкий добавил, что "к концу недели рост выдохся".

"Стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее, консультации) в онлайн. Результаты не заставят себя ждать… Можно констатировать, что за 21 день марта имеем рост 36% в продажах новых легковых авто в сравнении с февралем и 17% роста на рынке LCV (легких коммерческих автомобилей, – ред.)", – отметил он.

Ранее сообщалось, что сервисные центры МВД, которые в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничили большинство требующих физического присутствия клиента услуг, все-таки решили проводить регистрацию новых автомобилей. Решение было принято 20 марта, вопреки объявленному за день до этого временному до окончания карантина запрету на регистрацию всех транспортных средств, кроме входящих в категорию неотложных случаев.

Напомним, в 2019 году в Украине зарегистрировали 88 тыс. новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила 30 тыс долл., а общая сумма расходов превысила 2,6 млрд долл. Наиболее активно новые авто покупали в декабре. Тогда зарегистрировали более 9 тыс. новых машин при среднемесячном показателе 7,3 тыс.

Карантин в Украине начал действовать 12 марта и предварительно продлится до 3 апреля.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:00
Резервы Украины оскуднели на 1 млрд долл
17:30
Зеленский попросил дополнительной помощи у Китая
17:16
Кабмин внес в Раду законопроект о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому
16:55
Правительство рассчиталось с шахтерами за прошлый год и февраль 2020
16:45
Экспорт нефтепродуктов из Украины сократился на 55%
16:35
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару и евро
16:24
Роснефть решила возобновить поставки в Беларусь
15:49
В ТПП оценили убытки украинской авиации от коронавируса
15:43
АМКУ зафиксировал резкий рост цен на продукты
15:21
ЭМСС сменила убыток на прибыль
14:58
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
14:28
Днепропетровщине нужно 280 млн грн для борьбы с коронавирусом
14:10
Цены на нефть превысили 28 долл. за баррель
13:55
Акции Европы активно растут на фоне замедления коронавируса в Италии
13:49
Volkswagen приостанавливает производство в РФ
13:30
Минфин Украины вновь отказался от размещения гривневых ОВГЗ
13:14
ЕИБ планирует предоставить Украине 40 млн евро займа
13:05
Стальные компании в Италии закрывают производства, за исключением ArcelorMittal Italy
12:52
Испанская Acerinox приобретает германскую VDM Metals
12:43
AISI призывает власти США не ослаблять протекционизм на стальном рынке
23.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!