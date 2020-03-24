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Резервы Украины оскуднели на 1 млрд долл

24.03.20 18:00
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Национальный банк Украины с 16 по 20 марта продал на межбанковском валютном рынке в поддержку гривни почти 1,09 млрд долл. Покупка за неделю составила 50 млн долл. Таким образом, чистая продажа за этот период достигла почти 1,04 млрд долл, следует из данных, обнародованных регулятором. 

НБУ наращивает продажу валюты уже третью неделю подряд. В первые две недели марта она составила 307,2 млн долл и 981,6 млн долл соответственно. В целом, с начала 2020 года объем покупки валюты превысил 1,28 млрд долл, а продажи – 2,67 млрд долл. Чистая продажа почти за три месяца приблизилась к 1,4 млрд долл. 

НБУ активно пополнял резервы с начала года, но распространение коронавируса и связанная с ним паника резко изменила ситуацию в марте – гривна начала стремительно дешеветь, а НБУ – продавать валюту для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

МинПром

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