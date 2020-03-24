МФВ ожидает рецессии хуже, чем в 2008 году Международный валютный фонд ожидает снижения мировой экономики в 2020 году, причем рецессия будет как во времена глобального финансового кризиса или хуже, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.



"Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.



"Человеческие потери от пандемии коронавируса уже неизмеримы, и всем странам необходимо работать вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб", - сказала она.



Георгиева отметила, что влияние на экономику со стороны COVID-19 есть и будет серьезным, но чем быстрее вирус будет остановлен, тем быстрее и мощнее будет восстановление.



"Мы решительно поддерживаем экстренные финансовые меры, которые многие государства уже предприняли для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших сотрудников и компаний. Мы приветствуем шаги крупнейших ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Эти меры отвечают интересам не только каждой страны, но и мировой экономики в целом", - сказала она.



При этом глава МВФ заявила, что государства с развитой экономикой, как правило, находятся в лучшем положении, чтобы реагировать на кризис. В то же время развивающиеся страны и государства с низким уровнем доходов сталкиваются с серьезными проблемами.



Георгиева сказала, что около 80 стран уже обратились за помощью к фонду. "Мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить скоординированный ответ", - отметила она.



Руководитель МВФ заявила также о готовности выделить до 1 трлн долл. кредитов, а также возможности использовать другие инструменты.



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