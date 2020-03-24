В Австралии отложен запуск крупнейшего литиевого завода Китайская компания Tianqi Lithium Corp., один из ведущих производителей литиевой продукции в мире, отложила на неопределенный срок ввод в эксплуатацию первой очереди австралийского завода Kwinana, который должен был стать крупнейшим предприятием в мире по выпуску гидроксида лития, используемого для изготовления аккумуляторов для электромобилей.



Строительство первой очереди предприятия мощностью 24 тыс. т в год завершилось в сентябре 2019 г. Планировалось, что оно будет постепенно выходить на проектную мощность в течение 12-18 месяцев. Но сейчас Tianqi приостановила работы, указывая на падение спроса на литий из-за коронавируса и свое сложное финансовое положение.



Мировые цены на гидроксид лития упали за последний год более чем на треть и, по данным Лондонской биржи металлов, в настоящее время незначительно превышают 10 долл. за кг. В сентябре прошлого года Tianqi отложила строительство второй очереди завода Kwinana.



В феврале китайская компания признала наличие проблем с погашением кредитов, привлеченных в 2018 г. для покупки за 4,1 млрд долл. 23,8% акций крупнейшего чилийского производителя лития SQM. По итогам 2019 г. Tianqi отчиталась о чистых убытках в размере 2,8 млрд. юаней (400 млн долл.).



В последние дни ряд компаний в Австралии, Аргентине и Чили сообщили о приостановке работ над своими литиевыми проектами из-за карантинных мер и ухудшения рыночной конъюнктуры.



МинПром



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