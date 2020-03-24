За первую неделю карантина украинцы запаслись новыми авто Продажи новых легковых автомобилей за первую неделю карантина в Украине (16-22 марта), в среднем выросли на 74% по сравнению с "докарантинной" неделей (9-15 марта), сообщил генеральный директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.



"Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, и слухи о будущем дефиците автомобилей", – написал О.Омельницкий в Фейсбук.



По его данным, на этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%.



"Но к концу недели рост выдохся. Стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее консультации) в онлайн. Результаты не заставят себя ждать", – считает эксперт.



В целом, по его данным, за 21 день марта продажи новых легковых авто выросли на 36% к февралю текущего года, легких коммерческих – на 17%.



Как сообщалось, по итогам января-февраля текущего года авторынок показал прирост к аналогичному периоду 2019 года на 26%.



МинПром



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