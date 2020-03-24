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Нафтогаз снизил цены на газ для населения на март еще на 14%

24.03.20 10:15 , Бизнес Цензор
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В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за куб. м (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку). Как сообщает пресс-служба Кабмина, это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года, передает БизнесЦензор.

"Оптовая цена на природный газ, которую правительство и "Нафтогаз" обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает НАК "Нафтогаз", такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор.

В частности, "Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

"При расчете цены газа для населения на март "Нафтогаз" решил принять во внимание новые рыночные обстоятельства. Поскольку постановлением Кабинета министров задается максимально допустимый уровень цены, "Нафтогаз" выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению Кабмина и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператору ГТС Украины", – отмечается в сообщении.

МинПром

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