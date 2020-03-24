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Турецкие компании запускают новые мощности
24.03.20 10:02 , Металлоснабжение и сбыт
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Турецкая металлургическая компания Mescier сообщила о запуске электродуговой печи мощностью 1 млн т в год. Предприятие будет поставлять квадратную заготовку размером 150-160 мм для двух прокатных предприятий компании, расположенных в северной части Турции. Их совокупная мощность составляет 600 тыс. т круга и фасонного проката в год.
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