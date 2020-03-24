Европа вводит пошлины на г/к нержавеющий прокат из Китая Европейская комиссия утвердила размер временных антидемпинговых пошлин в отношении импорта плоского горячекатаного проката из нержавеющей стали, изготовленного металлургическими предприятиями Индонезии, Китая и Тайваня. Пошлины начнут действовать с 12 апреля 2020 года.



Для продукции Yieh United Steel Corp. (Yusco) и Tang Eng Iron Works Co. размер пошлины составит 6,2%, для Walsin Lihwa и остальных производителей Тайваня — 7,5%.



Металлопрокат Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Taiyuan Taigang Daming Metal Products Co. и двух заводов TISCO будет облагаться пошлиной в 18,9%. Для Fuxin Special Steel Co., размер пошлины составляет 14,5%, для Xiangshui Defeng Metals и Dingxin Technology — 17,4%. Для индонезийских сталепроизводителей установлены временные пошлины в 17,4%.



О начале антидемпингового расследования было объявлено в августе 2019 года, инициатор мер — ассоциация европейских металлургов Eurofer. Металлопродукция, попавшая под расследование, соответствует таможенным кодам HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 и 7220 12.



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