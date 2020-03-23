Падение промпроизводства в Украине в феврале-2020 замедлилось до 1,5% – Госстат

Промышленное производство в Украине в феврале 2020 года снизилось на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года, тогда как в январе аналогичный показатель составлял 5,1%, а в декабре-2019 – 7,7%, сообщила Государственная служба статистики.

В то же время ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале високосного 2020 года сократилось к февралю обычного 2019 года на 4,1%.

Госстат указывает, что к январю этого года промышленное производство в феврале выросло на 0,4%, однако с учетом сезонного фактора снизилось на 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в феврале-2020 к февралю-2019 падение составило 0,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,1%.

В целом за два месяца этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.



МинПром

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