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Бизнес-ассоциации против введения ЧП
23.03.20 17:54 , Укррудпром
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Остановка всех нестратегических предприятий в рамках борьбы с COVID-19 катастрофически скажется на экономике. Такая позиция изложена в совместном заявлении Союза украинских предпринимателей (СУП), Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), Федерации работодателей (ФРУ), Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), ассоциации “ІТ Ukraine”, Бизнесс 100, СЕО club.
“Мы полностью согласны, что это чрезвычайная угроза для граждан Украины и необходимы максимальные меры для защиты здоровья людей. В то же время мы полагаем, что введение чрезвычайного положения с остановкой большинства нестратегических предприятий является преждевременным и может нанести катастрофический удар по экономике Украины”, — говорится в совместном заявлении.
Бизнес требует от всех ветвей власти немедленно привлечь его к разработке пошаговых действий для сокращения влияния негативных последствий пандемии на экономику и принимать такие решения только после обсуждения с бизнес-сообществом.
По сравнению с другими странами Украина применила наиболее жесткие меры — запрет международного и междугороднего сообщения, ограничение движения городского транспорта, закрытие общественных заведений и учреждения, отметили бизнес-ассоциации.
Бизнес-сообщества указывают также на необходимость как можно скорее выполнить обязательства Украины перед МВФ для получения финансирования, сократить расходы бюджета, в том числе остановить финансирование госпрограм, а также обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных, социальных выплат и льгот, чтобы выявить несуществующих получателей.
“Государство со своей стороны должно обеспечить необлагаемый минимальный доход сотрудникам, которые пострадали от введения карантинных мер”, — указывается в сообщении.
Помимо этого, следует остановить начисление любых финансовых санкций всем предпринимателям и компаниям, которые имеют кредиты в банковских и других финучреждениях, отмечает бизнес-сообщество.
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