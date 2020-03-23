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МОЗ готовит инструкцию для захоронения умерших от COVID-19

23.03.20 18:05 , Украинская правда
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ВОЗ не рекомендует особых правил для захоронения умерших от COVID-19, но Министерство здравоохранения разработало свою инструкцию. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга Министерства здравоохранения.

"Наибольший риск в захоронении имеют ритуальные обряды. Большое скопление людей, прощальные поцелуи - это все те точки риска, которые нужно исключить и предотвратить. Поэтому мы вынуждены вам рекомендовать уменьшить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь при коронавирусной болезни, поскольку здесь есть возможность несоблюдения правил карантина, который запрещает сегодня ритуальные обряды. И это может повлечь к административно-уголовной ответственности", - рассказал В.Ляшко. 

По его словам, эта инструкция расскажет, что делать на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить инфицирования.  

Инструкцию о правилах захоронения во время карантина МОЗ пока не обнародовало. 

Также во время брифинга В.Ляшко рассказал, что умерших от пневмонии проверят на коронавирус. 

Напомним, по состоянию на 22 марта в Украине от коронавирусной болезни умерло три человека.

МинПром

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