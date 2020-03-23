ArcelorMittal Кривой Рог останавливает ряд подразделений и сокращает производство

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в условиях обострения эпидемиологической ситуации вынужденно снижает количество персонала на производственных участках и сокращает уровень производства.
Как сообщается в пресс-релизе компании, сейчас основная задача – противодействие распространению вируса и снижение риска инфицирования, поэтому предприятие максимально снижает количество персонала на производственных площадках.
"В данный момент практически полностью остановлена работа блюминга-1, мелкосортного стана № 3 первого сортопрокатного цеха, центральной электротехнической лаборатории и электроремонтного цеха. Часть сотрудников находится в отпусках, часть работает удаленно. При этом компания обеспечивает социальную защиту для всех своих работников, стабильно выплачивая заработную плату и сохраняя соцпакет", - констатируется в пресс-релизе.
При этом отмечается, что АМКР продолжает внедрять меры безопасности для защиты своих сотрудников и обеспечения бесперебойного производства.
Учитывая введенные ограничения на перевозку общественным транспортом, рассматриваются альтернативные варианты организации работы предприятия: смещение времени начала и окончания производственных смен в различных структурных подразделениях, а также организация дополнительных перевозок.
Руководство АМКР выполняет все правительственные инструкции в условиях всеукраинского карантина и находится в тесном контакте с местными властями в рамках принятия ключевых решений. Компания помогает Кривому Рогу бороться с распространением COVID-19. С 23 марта санаторий-профилакторий "Джерело" прекратил свою работу в качестве оздоровительного центра, на период карантина здесь планируется создание обсервационной базы для криворожан, ранее вернувшихся из-за границы, а также жителей без симптомов заболевания и выявленного коронавируса, но ранее контактировавших с теми, у кого COVID-19 подтвердился. В ближайших планах компании – приобретение трех аппаратов искусственной вентиляции легких для городских медицинских учреждений и оснащение шести собственных автомобилей скорой помощи всем необходимым для безопасной транспортировки людей с подозрением на инфицирование коронавирусом.
Главным приоритетом АМКР остается жизнь и здоровье сотрудников, а также спокойствие и благополучие в городе. Компания следит за ситуацией и принимает все необходимые решения по обеспечению безопасности своих сотрудников и членов их семей, резюмируется в заявлении.
"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".