Главе Нафтогаза урезали зарплату

Согласно положениям нового контракта заработная плата главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева будет уменьшена более чем в два раза. Такое решение принял Наблюдательный совет госкомпании, сообщает Правительственный портал.
"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года — до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", — говорится в сообщении.
Кроме того, для главы "Нафтогаза" также был установлен ряд критериев оценки эффективности его работы, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.
"Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", — говорится в сообщении.