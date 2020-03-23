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По итогам января-февраля мировая выплавка стали выросла на 0,71%

23.03.20 16:36
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По данным Worldsteel, мировая выплавка стали в январе-феврале 2020 г. составляет 293,08 млн т, что на 0,71% превышает показатель двух месяцев 2019 г. (291,03 млн т.). Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Лидером традиционно является Китайская Народная Республика, выплавившая 154,70 млн т, что на 3,07% превышает показатель января-февраля 2019 г. (150,09 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 52,8%.

Германия (6,04 млн т или 89,1% относительно января-февраля 2019 г.) поднялась с 9-й на 7-ю позицию, вытеснив Турцию (5,87 млн т или 112,7%), которая перешла на 8-е место, в свою очередь, сместив Иран (5,61 млн т, или 140,5%) на 9-ю позицию.

Позиции прочих стран-лидеров не изменились.

Среди 64 стран-производителей стали, Украина по-прежнему занимает 12-ю позицию (3,55 млн т, или 100,4% относительно января-февраля 2019 г.).

МинПром

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