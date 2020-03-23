ОПЗ получил 3 млн грн прибыли после 750 млн грн убытка год назад ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по итогам 2019 года получило 3,09 млн грн чистой прибыли против 750,46 млн грн чистого убытка годом ранее.



Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет Интерфакс-Украина.



Согласно повестке дня собрания акционеров ОПЗ, запланированного на 28 апреля, рассматривается несколько возможных вариантов распределения чистой прибыли. В соответствии с ними от 30% до 90% может быть направлено на выплату дивидендов. Кроме того, допускается, что вся чистая прибыль будет направлена на покрытие убытков, полученных от деятельности компании в предыдущие годы.



В соответствии с предварительными показателями, активы компании за год уменьшились на 5% – до 4,87 млрд грн, основные средства на 3% – до 3,49 млрд грн.



Дебиторская задолженность по итогам прошлого года составила 98,32 млн грн, что на 36% меньше, чем на конец 2018 года.



Непокрытый убыток равен 10,19 млрд грн (против 10,27 млрд годом ранее). Текущие обязательства составляют 10,42 млрд грн – на 2% меньше, чем по итогам 2018 года.



На собрании акционеров 28 апреля, среди прочего, планируется сменить тип общества с публичного на частное, а также предварительно предоставить разрешение на заключение договоров по реструктуризации кредиторской задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" (2,32 млрд грн) и Ostchem Holding Limited (251,24 млн долл. без учета юруслуг, арбитражных услуг и процентов).



МинПром



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