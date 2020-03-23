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ОПЗ получил 3 млн грн прибыли после 750 млн грн убытка год назад

23.03.20 15:50 , Интерфакс-Украина
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ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по итогам 2019 года получило 3,09 млн грн чистой прибыли против 750,46 млн грн чистого убытка годом ранее.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно повестке дня собрания акционеров ОПЗ, запланированного на 28 апреля, рассматривается несколько возможных вариантов распределения чистой прибыли. В соответствии с ними от 30% до 90% может быть направлено на выплату дивидендов. Кроме того, допускается, что вся чистая прибыль будет направлена на покрытие убытков, полученных от деятельности компании в предыдущие годы.

В соответствии с предварительными показателями, активы компании за год уменьшились на 5% – до 4,87 млрд грн, основные средства на 3% – до 3,49 млрд грн.

Дебиторская задолженность по итогам прошлого года составила 98,32 млн грн, что на 36% меньше, чем на конец 2018 года.

Непокрытый убыток равен 10,19 млрд грн (против 10,27 млрд годом ранее). Текущие обязательства составляют 10,42 млрд грн – на 2% меньше, чем по итогам 2018 года.

На собрании акционеров 28 апреля, среди прочего, планируется сменить тип общества с публичного на частное, а также предварительно предоставить разрешение на заключение договоров по реструктуризации кредиторской задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" (2,32 млрд грн) и Ostchem Holding Limited (251,24 млн долл. без учета юруслуг, арбитражных услуг и процентов).

МинПром

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