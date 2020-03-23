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Кабмин разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина

23.03.20 15:06
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Правительство Украины разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина. Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди на своей странцие в Facebook.

По ее словам, инициатива о составлении списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.

"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов... Мы возьмем за основу опыт Италии и Америки и сделаем общее видение по отраслям. Наш приоритет – максимальное сохранение рабочих мест, но с обязательным соблюдение всех безопасности карантинных норм", – отметила Панаиотиди.

По ее словам, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, будет выглядеть следующим образом:
1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.
2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).
3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров.
4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).
5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).
6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).
7. Розничная торговля (кроме той, что определена в списке как разрешенная).

МинПром

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