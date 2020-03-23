Бундесбанк заявил о неизбежности рецессии в Германии Глубокая рецессия в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, теперь неизбежна с учетом кризиса из-за коронавируса, однако государственный бюджет вполне может справиться с этой ситуацией, говорится в ежемесячном отчете центробанка страны в понедельник.



Германия была на грани рецессии еще до нынешнего кризиса, но сейчас внутренняя экономика, которая поддерживала рост на фоне глобальной торговой войны, испытает серьезный удар, говорится в сообщении Бундесбанка.



"Скатывания в ярко выраженную рецессию предотвратить невозможно", - сообщил Бундесбанк, утверждая, что правительственные меры могут, по крайней мере, укрепить уверенность в том, что неизбежные экономические издержки могут быть преодолены.



Берлин готовит экстренные меры объемом свыше 150 миллиардов евро в надежде смягчить долгосрочный ущерб от рецессии и сохранить рабочие места в компаниях, находящихся в группе риска в условиях пандемии.



Европейский центральный банк (ЕЦБ) также пообещал поддержку путем скупки гособлигаций стран еврозоны на сумму до 1,1 триллиона евро в этом году. Такая мера должна помочь сохранить на низком уровне стоимость заимствований для стран и компаний.



МинПром



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