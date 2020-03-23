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Пакистан ввел итоговый антидемпинг на х/к прокат из РФ И Канады

23.03.20 13:22 , Steelland
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Уведомлением Национальной тарифной комиссии Пакистана от 17 марта 2020 г. введены итоговые антидемпинговые меры в отношении импорта холоднокатаного плоского проката из России и Канады.

В соответствии с уведомлением пошлина применяется в размере 13,94 % (совпадает с размером временной пошлины) сроком на 5 лет, начиная с 20 сентября 2019 года.

Как сообщалось, само расследование стартовало в мае 2019 г. по иску пакистанских производителей International Steels Limited и Aisha Steel Mills. Под него подпадает углеродистый и легированный холоднокатаный прокат без покрытия толщиной от 0,15 до 3,0 мм.

Напомним в Пакистане также действуют антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из Китая и Украины в размере от 18,92 до 19,04%.

МинПром

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