Автозавод Богдан в Луцке может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих Луцкий автозавод автомобипьной компании "Богдан Моторс" может остановить производство из-за нехватки комплектующих из Европы, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.



"Карантинно-эпидемиологические меры, принимаемые европейскими странами, вносят определенные коррективы. Продукция "Богдан" производится исключительно из украинских и европейских комплектующих. Учитывая это, а также возможные решения правительства (о закрытии предприятий – ИФ), мы вынуждены будем остановить производство", - цитирует пресс-служба директора завода Дмитрия Писаного.



По словам пресс-секретаря корпорации "Богдан" Сергея Красули, проблемы с комплектующими могут возникнуть из-за частичной остановки их производства, в частности в Германии и Польше, в рамках карантинных мероприятий.



В то же время, отмечается в пресс-релизе, производственная программа завода в Луцке предусматривает изготовление троллейбусов и автобусов для Киева и Харькова согласно ранее заключенных контрактам. Кроме того, на завершающем этапе - изготовление нового, полностью электрического автобуса "Богдан Е70110".



На сегодня завод работает в штатном режиме, принимая дополнительные меры безопасности для работников.



Ранее "Богдан Моторс" обратилась к мэрам городов и правительству Украины с призывом предоставить гарантии закупки транспорта только у украинских производителей для недопущения коллапса в экономике государства после снятия карантина.



МинПром



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