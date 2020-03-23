Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Автозавод Богдан в Луцке может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих

23.03.20 13:14 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Луцкий автозавод автомобипьной компании "Богдан Моторс" может остановить производство из-за нехватки комплектующих из Европы, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

"Карантинно-эпидемиологические меры, принимаемые европейскими странами, вносят определенные коррективы. Продукция "Богдан" производится исключительно из украинских и европейских комплектующих. Учитывая это, а также возможные решения правительства (о закрытии предприятий – ИФ), мы вынуждены будем остановить производство", - цитирует пресс-служба директора завода Дмитрия Писаного.

По словам пресс-секретаря корпорации "Богдан" Сергея Красули, проблемы с комплектующими могут возникнуть из-за частичной остановки их производства, в частности в Германии и Польше, в рамках карантинных мероприятий.

В то же время, отмечается в пресс-релизе, производственная программа завода в Луцке предусматривает изготовление троллейбусов и автобусов для Киева и Харькова согласно ранее заключенных контрактам. Кроме того, на завершающем этапе - изготовление нового, полностью электрического автобуса "Богдан Е70110".

На сегодня завод работает в штатном режиме, принимая дополнительные меры безопасности для работников.

Ранее "Богдан Моторс" обратилась к мэрам городов и правительству Украины с призывом предоставить гарантии закупки транспорта только у украинских производителей для недопущения коллапса в экономике государства после снятия карантина.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:55
Украина и Иран согласовали взаимодействие по сбитому Боингу
14:35
Сегодня в Одессу придет третий танкер с нефтью для Мозырского НПЗ
14:25
Украина хочет взять взаймы у МВФ 10 млрд долл.
14:13
Бундесбанк заявил о неизбежности рецессии в Германии
14:05
Airbus возобновляет производство во Франции и Испании
13:36
Грузоотправители считают неуместным повышение стоимости ж/д перевозок в условиях пандемии
13:22
Пакистан ввел итоговый антидемпинг на х/к прокат из РФ И Канады
12:50
Объем розничных продаж топлива из-за карантина может снизиться на 40-50%
12:25
Коронавирус съедает емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц
12:10
Bank of America снизил прогноз темпов роста мировой экономики до нуля
12:07
Бензин и дизтопливо должны подешеветь на 2-3 гривны
11:53
На всех региональных рынках продолжают падать цены на сталелитейное сырье
11:41
Индонезия начала антидемпинговое расследование против китайской стали
11:30
Мировое производство меди в концентрате уменьшится из-за карантина
11:15
ВВП Украины упадет на 4% по оптимистическому сценарию и на 9% – по базовому
11:03
Цены на Brent начали неделю с падения
11:00
Tenaris останавливает второй трубный завод в США
10:58
Voestalpine планирует остановить некоторые производства
10:47
Goldman Sachs оценил ущерб для мировой экономики от коронавируса
10:40
Цены на нефть и фондовые рынки продолжают падать
20.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!