Объем розничных продаж топлива из-за карантина может снизиться на 40-50% Введенный в Украине карантин уже привел к 15-20% снижению объемов розничной реализации топлива, в апреле падение продаж на АЗС ожидается на уровне 40-50%, сообщил на своей странице в Facebook директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.



"Ожидания (топ-менеджеров и владельцев АЗС) тоже более-менее одинаковы - снижение реализации в апреле на 40-50%. Это весьма оптимистично, учитывая, что в Италии заправки потеряли 70-80%", - отметил глава "А-95".



По его информации, наибольший спад продаж - 40% - в западных регионах. В лидерах Закарпатье и Черновцы. На станциях в районе погранпереходов продажи упали на 90%.



Снижение реализации приведет к неизбежному закрытию ряда АЗС. "Таких, я думаю, 25% минимум. Если честно, я не знаю, как они выживали до сих пор, но теперь уход на карантин для них неизбежен. Не исключаю, что они будут скуплены более крупными коллегами", - пишет С.Куюн.



Еще 10-15% станций, преимущественно в приграничных регионах, находятся в зоне риска.



Проблем с наличием топлива эксперт не ожидает. "Топливом все будут обеспечены, его и раньше хватало, а теперь в связи с форс-мажором импортеры будут отказываться от поставок по длинным договорам", - отметил он.



Снижение мировых цен на нефть в марте было нивелировано резкой девальвацией гривни - с 24 до 27 грн/л. С учетом курса доллара 30 грн на апрель эксперт прогнозирует снижение закупочных цен по бензину на 3 грн/л, по ДТ - на 2,5. При условии 28 грн за доллар - 4,2 и 3,7 грн/л соответственно. Однако в условиях сильного падения продаж розничные цены могут остаться неизменными для покрытия растущих эксплуатационных расходов.



"К действующим розничным ценам рассчитанное снижение должно составить 10-15%. Но, как отмечалось выше, продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем, и к апрелю это будет явно больше 30%. Параллельно растут затраты на эксплуатацию АЗС: индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений, прочие "карантинные" мероприятия. И ко всему снижение выручки в кафе и магазинах", - отмечает эксперт.



Иными словами, постоянные расходы остаются, к ним добавляются расходы на "карантинные" мероприятия, и при этом продажи, и как следствие, доходы падают.



"Как сохранить бизнес (читай людей)? Ответ универсальный для любого бизнеса - только за счет увеличения наценки. Если мартовский потенциал снижения съела девальвация, то сегодня экономику АЗС уже вовсю съедает крушение продаж. Лично я вижу, что ценовая стабильность будет очень неплохим вариантом в данной ситуации, уж точно лучше, чем рост, как на другие товары", - отметил С.Куюн.



МинПром

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