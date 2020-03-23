На всех региональных рынках продолжают падать цены на сталелитейное сырье Во второй декаде марта котировки передельного чугуна продолжали падение на всех региональных рынках. Негативных факторов было несколько: обвал цен на стальной лом, продолжение снижения стоимости плоского и длинного проката, а также сокращения загрузки сталеплавильных мощностей в США, Турции и Италии.



На американском рынке количество сделок было минимальным. Некоторые покупатели купили небольшие партии материала у поставщиков из СНГ по 335 долл./т cif. В то же время бразильские трейдеры пока ориентируются на сотрудничестве с внутренними покупателями. В условиях падающего спроса, большинство производителей начали сокращать производство с целью удержать цены от снижения.



По словам заместителя директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрия Добровольского, в Турции сделки практически отсутствуют. Многие местные заводы покупают чугун у внутренних производителей, вынуждая трейдеров еще больше снизить цены. Однако даже падение котировок предложения пока что неспособно привлечь покупателей до прояснения рыночной картины в сегменте готового проката и полуфабрикатов.



Согласно прогнозам аналитиков "Укрпромвнешэкспертизы" в ближайшие недели цены на чугун будут снижаться в связи с ослаблением спроса на плоский прокат и предполагаемым падением цен на металлолом. Нисходящие тенденции сохранятся и в апреле на фоне ослабления глобальной деловой активности из-за эпидемии коронавируса.



Негативная тенденция сохраняется на всех региональных рынках стального лома, где котировки стремительно падали. Трейдеры были вынуждены разгружать склады, понимая, что в ближайшем будущем ситуация со вспышкой коронавируса будет только усугубляться. Как следствие, рост предложения сырья на фоне падения спроса на плоский и длинный прокат привел к снижению среднерыночного уровня котировок на 30 долл./т практически на все виды лома.



Рынок Турции демонстрирует снижение котировок. Местные металлурги испытывают огромные сложности с реализацией готовой продукции и полуфабрикатов, что вынуждает их сокращать складские запасы и выходить с закупками мелких партий сырья только в случае крайней необходимости. Наибольшим спросом пользуется лом из США и Канады – тамошние экспортеры охотно идут на уступки на фоне обвала цен на сырье на внутренних рынках. Так, в настоящий момент лом марки HMS 1&2 (80:20) котируется по 245-255 долл./т cif.



Ю.Добровольский отмечает, что в Азии котировки металлолома также активно снижаются на фоне практически полного прекращения контрактования сырья южнокорейскими и тайваньскими покупателями. Текущие цены лома HMS1 не превышают 250 долл./т cif порты Южной Кореи.



Эксперты "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют, что в ближайшее время цены на металлолом будут снижаться в связи с глобальным падением деловой активности из-за эпидемии коронавируса. Что касается локальных факторов, то определяющим нисходящий тренд будет удешевление металлолома на внутреннем рынке США и слабый спрос на турецкий прокат и полуфабрикаты.



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