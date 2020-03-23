Индонезия начала антидемпинговое расследование против китайской стали Комитет торговой безопасности Индонезии в марте 2020 года начал антидемпинговое расследование в отношении импорта в страну горячекатаных рулонов из Китая по жалобе государственного сталепроизводителя PT Krakatau Steel, сообщает Reuters.



Напомним, что в прошлом году индонезийские металлурги призвали правительство поднять пошлины на китайскую металлопродукцию, чтобы снизить наплыв импорта. PT Krakatau Steel объявила, что вынуждена провести реструктуризацию и сократить 30% штатных работников в течение 2020 года.



Начало а/д расследования выглядит весьма актуальным на фоне ситуации в металлургии Китая, которая приходит в себя после последствий вспышки коронавируса. Согласно данным S&P Global Platts, на конец марта запасы полуфабрикатов и готовой продукции на складах металлургических предприятий и перекатных заводов увеличились в 3 раза к началу года и превысили 100 млн. т. Это существенно превышает внутренний спрос на сталь в КНР за один месяц.



При этом активность в таких металлопотребляющих секторах, как машиностроение, строительство, инфраструктура, только начинает восстанавливаться. По оценкам Platts, в 1 квартале потребление готовой металлопродукции в Китае упало на 36%, до около 70 млн. т.



Поэтому большинство аналитиков ожидает увеличение стального экспорта из Китая уже в апреле-мае 2020 года. Ведь на то, чтобы снизить затоваривание складов метзаводов может уйти как минимум 2 месяца, а спрос со стороны конечных потребителей достаточно слабый – значительная часть промпредприятий и стройплощадок в Китае возобновят работу только в апреле. Более того, многие из них испытывают проблемы с ликвидностью.



Отметим, что большинство развитых страны – США, ЕС, Турция, Таможенный союз, страны Южной Америки, - уже закрыли свои рынки от китайской металлопродукции. Естественно, что под пресс новой металлургической "волны" из Китая попадут открытые и незащищенные рынки, например, украинский. Напомним, что Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины ввело пошлины только против одного вида китайской метпродукции – оцинковки. Сейчас продолжается антидемпинговое расследование против стальных труб из КНР. В то же время украинские производители металлоконструкций призывают власти ограничить импорт в страну покрытого проката из КНР.



МинПром



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