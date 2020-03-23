Мировое производство меди в концентрате уменьшится из-за карантина По данным компании Fitch Solutions, вследствие карантинных мероприятий, которые проводятся в различных странах мира, глобальное производство меди в концентрате в текущем году пойдет на спад. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.



В середине марта по этой причине была приостановлена на две недели работа нескольких медных рудников в Перу. В Чили правительство также потребовало от местных горнодобывающих компаний прекратить функционирование своих предприятий на 15 дней, чтобы их сотрудники провели этот период на карантине.



В частности, о выполнении этого требования заявила чилийская государственная корпорация Codelco. Компания Anglo-American заявила, что снизит выработку на руднике Los Bronces, а канадская Teck Resources приостановила работы по расширению своего рудника Quebrada Blanca.



Как отмечает Fitch, Китай, наоборот, в основном справился с эпидемией, а местные компании возобновляют производство. Однако на Китай приходится лишь 8% мирового производства меди в концентрате. Большую часть этого сырья китайские компании получают из-за рубежа, где как раз может возникнуть дефицит предложения.



МинПром



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