Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ВВП Украины упадет на 4% по оптимистическому сценарию и на 9% – по базовому

23.03.20 11:15 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Экономика Украины сократится на 4% ВВП по оптимистическому сценарию и на 9% по базовому, прогнозирует глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Если карантин в основных странах, в ЕС, США и в Украине в том числе, продлится максимум три месяца и не затянется до второго полугодия. Если пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с третьего квартала работать, то сокращение мирового ВВП составит 1-2%. Это больше, чем было в 2009-м. В Украине ВВП сократится на 4%", - сказал Т.Фиала в эфире "Свободы слова" 20 марта.

Такой сценарий предполагает девальвацию гривни до 30 грн/долл. при инфляции на уровне 5%, а также достаточно большой рост безработицы и падение доходов бюджета, добавил он.

"Если карантин сдвинется до июня-июля и нельзя его будет остановить либо либерализировать, то ожидаем падение экономики (Украины - ИФ) на 9% ВВП. Курс - 35 грн/долл., рост инфляции", - прогнозирует Т.Фиала.

Правительству, в первую очередь, следует выполнить условия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), полагает он.

"Это значит принятие двух законов. Мы надеемся, что в начале следующей недели парламент соберется и будут проголосованы эти два закона", - добавил глава Dragon Capital.

Двумя основными предварительными мерами для заключения новой программы с МВФ является принятие закона о рынке земли и правок в закон о банках, который делает невозможным нанесение вреда публичным финансам от бывших собственников банков, в свое время выведенных Национальным банком с рынка.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:41
Индонезия начала антидемпинговое расследование против китайской стали
11:30
Мировое производство меди в концентрате уменьшится из-за карантина
11:03
Цены на Brent начали неделю с падения
11:00
Tenaris останавливает второй трубный завод в США
10:58
Voestalpine планирует остановить некоторые производства
10:47
Goldman Sachs оценил ущерб для мировой экономики от коронавируса
10:40
Цены на нефть и фондовые рынки продолжают падать
10:22
Зеленский попросил МВФ об увеличении помощи Украине
10:01
Спрос на сталь в Индии сократится из-за коронавируса
09:56
В мире увеличилось производство алюминия
09:33
Газпромбанк готов продать свою долю в Эльгинском проекте
09:18
Производители стали в ЕС сокращают объемы производства
08:58
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
08:04
Производство нержавейки в РФ выросло на 11,3%
20.03.20
18:00
Таксисты будут бесплатно возить медиков на работу - Кличко
17:54
Украина получит 10 млн тестов из Китая
17:52
Fitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы
17:45
Пенсионеры получат доплату в 1000 грн к пенсии уже в апреле
17:25
Нацбанк решил укреплять гривну
17:00
Ощадбанк выплатил по еврооблигациям 250 млн долл.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!