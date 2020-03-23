Цены на Brent начали неделю с падения

Цены на нефть марки Brent в понедельник падают, поскольку правительства усилили ограничительные меры в попытке приостановить глобальное распространение коронавируса, передает Reuters.
Распространение инфекции привело к сокращению прогноза спроса на нефть и грозит миру глобальной экономической рецессией.
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,74% до 26,24 долл. за баррель к 8:34 по киевскому времени, а WTI выросла на 0,7% до 22,8 долл. за баррель.
Цены на нефть падают четыре недели подряд и с начала года снизились примерно на 60%.
Коронавирус, число смертей по всему миру от которого превысило 14.000 человек, нарушил деловую и туристическую активность, а также сильно повлиял на повседневную жизнь. Многие нефтяные компании поспешили сократить расходы, а некоторые производители уже начали увольнять сотрудников.
Рынку пришлось столкнуться с двойным шоком из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, а также неожиданной ценовой войной, которая развернулась между Россией и Саудовской Аравией в начале этого месяца.