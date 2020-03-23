Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на Brent начали неделю с падения

23.03.20 11:03
печать
размер текста:

Цены на нефть марки Brent в понедельник падают, поскольку правительства усилили ограничительные меры в попытке приостановить глобальное распространение коронавируса, передает Reuters.

Распространение инфекции привело к сокращению прогноза спроса на нефть и грозит миру глобальной экономической рецессией.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,74% до 26,24 долл. за баррель к 8:34 по киевскому времени, а WTI выросла на 0,7% до 22,8 долл. за баррель.

Цены на нефть падают четыре недели подряд и с начала года снизились примерно на 60%.

Коронавирус, число смертей по всему миру от которого превысило 14.000 человек, нарушил деловую и туристическую активность, а также сильно повлиял на повседневную жизнь. Многие нефтяные компании поспешили сократить расходы, а некоторые производители уже начали увольнять сотрудников.

Рынку пришлось столкнуться с двойным шоком из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, а также неожиданной ценовой войной, которая развернулась между Россией и Саудовской Аравией в начале этого месяца.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:41
Индонезия начала антидемпинговое расследование против китайской стали
11:30
Мировое производство меди в концентрате уменьшится из-за карантина
11:15
ВВП Украины упадет на 4% по оптимистическому сценарию и на 9% – по базовому
11:00
Tenaris останавливает второй трубный завод в США
10:58
Voestalpine планирует остановить некоторые производства
10:47
Goldman Sachs оценил ущерб для мировой экономики от коронавируса
10:40
Цены на нефть и фондовые рынки продолжают падать
10:22
Зеленский попросил МВФ об увеличении помощи Украине
10:01
Спрос на сталь в Индии сократится из-за коронавируса
09:56
В мире увеличилось производство алюминия
09:33
Газпромбанк готов продать свою долю в Эльгинском проекте
09:18
Производители стали в ЕС сокращают объемы производства
08:58
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
08:04
Производство нержавейки в РФ выросло на 11,3%
20.03.20
18:00
Таксисты будут бесплатно возить медиков на работу - Кличко
17:54
Украина получит 10 млн тестов из Китая
17:52
Fitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы
17:45
Пенсионеры получат доплату в 1000 грн к пенсии уже в апреле
17:25
Нацбанк решил укреплять гривну
17:00
Ощадбанк выплатил по еврооблигациям 250 млн долл.
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!