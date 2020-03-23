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Goldman Sachs оценил ущерб для мировой экономики от коронавируса

23.03.20 10:47 , Reuters
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Goldman Sachs ожидает снижения мирового ВВП в 2020 году на 1%, и это будет более сильное сокращение, чем после финансового кризиса 2008 года.

Правительства различных стран принимают беспрецедентные меры, чтобы сдержать эпидемию коронавируса. Эти же меры могут спровоцировать рецессию мировой экономики.

Коронакризис - или, если быть более точными, ответ на кризис - является физическим (в отличие от финансового) сдерживающим фактором для экономической активности, беспрецедентным в послевоенной истории”, - написал инвестбанк клиентам.

Goldman Sachs ожидает, что развитые экономики “очень резко сократятся” во втором квартале, включая падение экономической активности в США на 24%. Это в два с половиной раза больше предыдущего послевоенного антирекорда.

МинПром

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