Tenaris останавливает второй трубный завод в США

Зарегистрированная в Люксембурге корпорация Tenaris сообщила, что 31 марта закроет в американском штате Пенсильвания завод Ambridge, способный выпускать до 450 тыс. т бесшовных труб в год, пишет Металлоснабжение и сбыт.
Одновременно компания остановит расположенный поблизости электросталеплавильный завод Koppel мощностью 540 тыс. т, который снабжает Ambridge трубной заготовкой. Прекратит функционировать и предприятие в штате Огайо, где осуществлялась нарезка резьбы на трубы, а для аналогичной линии в штате Техас и предприятия Hickman в штате Арканзас по выпуску сварных труб предусматривается сокращение персонала.
В конце января текущего года, т. е. еще до начала нынешнего спада на мировом рынке нефти, Tenaris уже остановила в США трубный завод Ipsco, который был незадолго до этого приобретен у российской группы ТМК.
Как заявляет компания, прибегнуть к столь значительному сокращению мощностей ее вынуждают падение цен на нефть и эпидемия коронавируса, что приводит к обвалу спроса на трубы нефтегазового сортамента в США.
Также сообщается, что компания Cleveland-Cliffs временно прекратило строительство завода по производству горячебрикетированного железа в штате Огайо. В то же время компания заявляет, что ее прочие предприятия по выпуску железорудного сырья и стальной продукции продолжают работу в прежнем режиме.