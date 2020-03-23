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Цены на нефть и фондовые рынки продолжают падать

23.03.20 10:40 , Интерфакс-Украина
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Торги в понедельник начались очередным падением рынков и котировок нефти, после того как по итогам недели число зараженных коронавирусом в мире достигло 338 751, а Конгресс США не смог принять пакет мер по поддержке экономике. Об этом пишет Интерфакс..

Майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 2,5% к уровню закрытия пятницы и торговались у 26,3 долл. за баррель. Фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 1% - до 22,9 долл. за баррель.

Фьючерсы на S&P 500 снижались на 3,7%, в ходе торгов в один из моментов снижение достигало предельных 5%. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, где заболело более 15 000 человек, сказал жителям региона, что им надо готовиться к нарушению нормальной жизни на 4-9 месяцев.

Гонконгский Hang Seng теряет 3,75%.

Австралийский S&P/ASX 200 рухнул уже на 6% после новых мер властей по резкому сокращению экономической активности в стране.

Японский Nikkei 225 растет на 1,7%.

Инвесторы хотят увидеть, что вирус взят под контроль, а также понять, в какие сроки может прекратиться ограничение экономической деятельности, прежде чем они смогут сосредоточиться на макроэкономических последствиях режима изоляции. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют обвал ВВП США на рекордные 24% во II квартале в пересчете на год, а IHS Markit - на 13%.

Резкие скачки на рынках на прошлой неделе отпугнули инвесторов даже от традиционных защитных активов - золота и госооблигаций США. Доходность 10-летних госооблигаций США упала в понедельник на 0,121 процентных пункта до 0,817%, сообщает Bloomberg.

"В отличие от 2008 года сейчас даже спрятаться негде. Никто не хочет иметь на руках ничего, кроме наличных", - сказал WSJ главный инвестиционный директор Kingsview Wealth Management Скотт Мартин.

МинПром

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