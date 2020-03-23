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Зеленский попросил МВФ об увеличении помощи Украине

23.03.20 10:22
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о сотрудничестве Украины с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. В.Зеленский сообщил руководительнице МВФ о состоянии дел в нашей стране и мерах, принятых для предотвращения распространения COVID-19.

Также собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в ​​связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - подчеркнул глава государства.

"У меня был очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским, и я выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", - отметила К.Георгиева.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

МинПром

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